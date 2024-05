Caisses normées

Travailler en toute légalité en optant pour une caisse certifiée

Depuis 2018, il est obligatoire pour tous les professionnels assujettis à la TVA d’équiper leur commerce d’une caisse enregistreuse. Cependant, savez-vous que cette caisse informatisée doit respecter la norme NF 525 ? Rassurez-vous, c’est le cas de toutes les caisses enregistreuses de caissetactile.shop.

Se mettre à jour avec une caisse et un logiciel respectant la loi de 2018

En matière de normalisation des outils de vente, on note deux obligations particulièrement importantes qu’il est impératif de suivre pour la majeure partie des commerçants, sous peine d’une amende, voire davantage, pour non-respect de la réglementation en vigueur :

• Une caisse NF 525 ;

• Un logiciel conforme à la loi des Finances de 2018.

Mais à quoi sert donc la norme NF 525 ? Il s’agit tout simplement d’une garantie de fiabilité du matériel. Un élément indispensable quand on traite des informations aussi importantes que celles qui entrent et sortent d’une caisse enregistreuse.

Vous pouvez bien sûr rechercher les détails de la norme NF 525 via un PDF officiel, mais sachez que vous n’avez en réalité qu’à investir dans une caisse certifiée. C’est essentiellement à l’éditeur que revient la tâche de proposer des produits conformes à la réglementation la plus récente.

À ce sujet, caissetactile.shop est à la fois éditeur, intégrateur et mainteneur de ses caisses enregistreuses. Vous pouvez donc avoir entière confiance dans les appareils que vous retrouverez dans cette rubrique : la norme issue de la loi de Finances de 2018 ne manquera donc jamais d’être respectée avec le logiciel système WE CASH.

En quoi consiste cette loi ? Il s’agit d’une obligation sur les commerçants concernés par la récolte de la TVA les poussant à s’équiper d’un matériel assurant le stockage et la sécurisation des données clients, tout en les rendant accessibles à tout moment. Son objectif ? Faciliter les procédures de contrôle et assurer une qualité de service sur tous les niveaux aux clients finaux.

La conformité de votre caisse avec la NF 525 et le respect de la loi de Finances de 2018 sont prouvés par une attestation de certification qui accompagne votre caisse enregistreuse à la livraison. Vous pouvez donc commencer à utiliser votre caisse enregistreuse dès la réception de votre commande afin que votre activité commence ou se poursuive en toute sérénité.

Accéder à des caisses certifiées NF 525 pour toutes les professions

Spécialiste en caisses informatiques depuis de nombreuses années, caissetactile.shop est en mesure de proposer des caisses certifiées à de nombreuses professions. Vous êtes ainsi au bon endroit si vous êtes en quête d’une caisse enregistreuse certifiée NF 525 pour votre :

• Restaurant ;

• Salon de coiffure ;

• Snack ou votre pizzeria ;

• Boulangerie ou votre pâtisserie ;

• Magasin ou boutique (vêtements, fleurs, épicerie...).

Caissetactile.shop a à cœur de proposer une offre complète afin de faciliter le quotidien de nombreuses entreprises qui se trouvent dans l’obligation légale de s’équiper d’une caisse enregistreuse. Le système de caisse mis en œuvre s’adapte à votre secteur et vous propose, en plus de l’encaissement et de la collecte de la TVA, de vous aider à gérer :

• Les livraisons ;

• Les stocks ;

• Les clients ;

• Les tables ou les pôles (grill, bar, salle, terrasse...) ;

• Les menus...

Certifiée, normalisée, votre caisse enregistreuse professionnelle n’en tient donc pas moins compte des spécificités de votre activité et met tout en œuvre pour que son utilisation soit facile. Votre personnel de vente, tout comme vous, serez ravis de constater que :

• Les menus sont clairs et intuitifs ;

• L’écran tactile réagit bien à vos demandes ;

• Chacun peut se montrer rapidement efficace ;

• Les fonctionnalités et menus sont paramétrables selon vos besoins.

De plus, sachez que le logiciel fourni avec toutes nos caisses tactiles certifiées, WE CASH, intègre des fonctionnalités qui s’adaptent à de nombreux secteurs d’activité concernés par la récolte de la TVA. Cela va de la gestion des livraisons et des stocks à la création et administration de comptes clients, en passant par l’encaissement en toute simplicité lors du paiement effectué par chaque client.

Sachez d’ailleurs qu’il est tout à fait possible de stocker les données en local ou bien de privilégier le stockage des données en ligne, autrement dit sur Internet, par le biais d’une solution de cloud. Ce type de service renforce pour toute entreprise en France le contrôle et l’accès à ses données à tout moment.

En parallèle, caissetactile.shop s’assure de fournir une version pour tablette tactile de son logiciel avec une application dédiée, notamment disponible sur iPad. Celle-ci se voit particulièrement adaptée à un milieu comme la restauration ou la mobilité et l’efficacité sont de mise pour assurer la qualité de service auprès des clients.

Obtenir une caisse enregistreuse certifiée à petit prix

Les caisses tactiles de caissetactile.shop sont aux normes et toujours à petit prix grâce à une gestion complète des appareils, de leur édition à leur maintenance. C’est également une garantie pour les professionnels d’être parfaitement accompagnés durant les formations et les dépannages !

Nous connaissons nos produits sur le bout des doigts, tout en pratiquant des tarifs discount qui permettent à tous les professionnels, qui débutent ou qui sont passés experts de leur secteur, de s’équiper selon les nouvelles exigences de la loi. Vous avez ainsi l’assurance que l’administration fiscale n’aura aucune prise sur vous concernant votre logiciel système.

Des caisses enregistreuses d’occasion viennent également compléter l’offre de caissetactile.shop. Tous les budgets trouveront ainsi à s’équiper avec un matériel de qualité certifié NF 525. Les packs comprenant une caisse enregistreuse reconditionnée ainsi que d’autres accessoires permettent de faire des économies sensibles sur son investissement professionnel. Tout est compris dans le lot et vous permet de faire le choix de la sérénité :

• Imprimante ;

• Douchette ;

• Forfait assistance…

Avec caissetactile.shop, vous ne verrez plus la norme NF 525 comme un obstacle, mais bien comme une garantie de la durabilité, de la fiabilité et de la sécurité des données que vous entrez dans votre caisse enregistreuse.

Pour faire simple, qu’il s’agisse du dispositif que vous aurez choisi sur le site ou bien le logiciel WE CASH fourni avec, vous ne craindrez plus les difficultés de conservation autrement dit d’archivage ainsi que de sécurisation des données de vos clients.

Parmi les logiciels disponibles sur le marché, WE CASH cumule les avantages d’une solution de gestion comptable moderne à un outil d’encaissement nouvelle génération qui certifie la conformité de la gestion et l’archivage des informations clients.